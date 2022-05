Meghan Markle quer conversar com o pai e resolver briga de quatro anos após ele sofrer AVC

29/05/2022 | 16:11



A irmã mais velha de Meghan Markle a acusou de negligência com a família após a Duquesa não entrar em contato mesmo com seu pai internado no hospital e o incomodo parece ter chegado em Meghan.

Uma fonte próxima a ex-atriz declarou para o Mirror que ela gostaria de entrar em contato com o pai, mas prefere manter os outros familiares fora da conversa:

- Apesar do distanciamento, Meghan está preocupada. Ela quer saber se há alguma forma de contatar seu pai de forma privada, sem os outros membros da família ficarem sabendo ou se envolverem. Meghan não quer contatar seus meio-irmãos porque ela acredita que eles têm seus próprios interesses.

A fonte ainda acrescentou que a Duquesa de Sussex gostaria que o encontro acontecesse em total privacidade, sem paparazzi ou fotógrafos, e até a equipe da Netflix que está produzindo seu documentário com o marido, o Príncipe Harry, ficará de fora da conversa. Será que a briga familiar encontrará um fim?

Procurado pela equipe do DailyMail, Thomas Markle agradeceu com felicidade toda a equipe médica que salvou sua vida e desejou um feliz Jubileu para a Rainha Elizabeth.