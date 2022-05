'Power Couple': Rogério e Baronesa dizem que Cartolouco mencionou filho morto

29/05/2022 | 15:51



Rogério Silva e Cláudia Baronesa desistiram do Power Couple Brasil na última sexta-feira, 27, após uma intensa briga com Lucas Strabko, o Cartolouco. Neste sábado, 27, eles participaram de uma live para comentar a participação no programa.

O pai do MC Gui contou que conheceu Cartolouco em dezembro do ano passado, em um futebol festivo. "A gente fez uma amizade tão legal, tão gostosa. Quando eu cheguei na casa e vi ele lá, eu fiquei muito feliz, tanto que teve uma dinâmica que eu tinha que dar um adjetivo para alguém e eu dei para ele", disse.

Baronesa, então, completou: "A gente acreditava que ele pudesse ser o nosso parceiro ali, talvez um aliado de jogo". Rogério seguiu dizendo que não teve nenhum problema com Lucas no início, mas na segunda semana o jornalista deu uma placa de "decepção" para o casal em uma dinâmica.

"Aí teve a dinâmica do carro e ele não deu o carro para mim. Falei: 'Aí, meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo'", lembrou Rogério. Depois, o casal recebeu um voto de Cartolouco. "Ali foi a nossa verdadeira decepção", pontuou Cláudia.

Os dois assistiram ao momento da briga e revelaram que Lucas falou de Gustavo, o filho do casal que morreu em 2014. "Ele mexeu numa ferida que eu nunca quero que ele passe por isso, porque essa é uma ferida que nunca vai fechar na minha vida", disse o empresário.

"Nós deixamos bem claro que a única coisa que nos desestabilizaria seria falar sobre os nossos filhos, seja qual for. E ele Cartolouco fez isso, ele fez um jogo sujo. Ele desestabilizou o Rogério, você viu que ele perdeu a cabeça ali", completou a mãe do MC Gui.