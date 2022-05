Rico Melquiades defende Erika Schneider após ser acusada de ir atrás do ex em Miami

29/05/2022 | 15:11



Erika Schneider se pronunciou recentemente sobre o boato de ter ido se encontrar com o ex, James Rodríguez, em Miami, nos Estados Unidos. Segundo informações do Em Off, agora foi a vez do campeão da Fazenda 13, Rico Melquiades, amigo da bailarina falar sobre o caso.

Bem irritado com a fofoca que estava sendo reforçada por uma agência, Rico disparou:

Erika foi a trabalho para os Estados Unidos! Cadê o profissionalismo de vocês? Postando coisas no feed. Qual o intuito? Se pronunciaram de forma errada, querendo queimar a Erika, dando a entender que o trabalho não existe.

A ex-peoa já havia usado suas redes sociais para esclarecer a polêmica e ainda brincou que também adora uma fofoca, mas essa era mentira. Os boatos de que Erika teria ido se encontrar com o ex-namorado, James Rodríguez, em Miami, começaram após a modelo viajar, aparentemente sem notificar sua equipe e o jogador também estaria na cidade, e claro que a internet não deixou passar batido.

Mas não! Erika e Bil Araújo reataram o namoro na última semana depois de passarem apenas alguns dias separados. A modelo já tinha falado sobre o término e parecia bem triste com a decisão tomada pelo, na época, ex-namorado. Será que agora ela encontrará um final feliz?