Laís Caldas e Eliezer se encontram em evento e Gustavo brinca: -Não quis me defender por causa desse cara

29/05/2022 | 15:11



Reencontro de ex-BBBs! Na tarde do último sábado, dia 28, Laís Caldas, Bárbara Heck, Eliezer e Gustavo se encontraram em um evento para assistir a final a Champions League, e é claro que mesmo com o BBB22 finalizado, algumas brincadeiras sobre o reality continuam.

Gustavo relembrou da vez em que Laís teve a chance de livrá-lo do paredão, mas acabou não fazendo isso para ficar ao lado de seu amigo do quarto Lollipop, Eli.

- Não quis me defender por causa desse cara.

Laís também entrou na brincadeira, e acrescentou:

- E nem me colocou no TOP10. E está dando uma de sonso agora. Mas eu amo do mesmo jeito.

Bárbara Heck também estava presente na reunião e curtiu a tarde com os colegas de reality.