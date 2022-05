Harry Styles faz doação de US$ 1 milhão para prevenção contra armas de fogo

29/05/2022 | 14:35



Harry Styles vai doar US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 4,7 milhões) a uma organização de prevenção contra o uso violento de armas. O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram dias depois de acontecer um tiroteio em massa em uma escola na cidade de Uvalde, Texas.

"Assim como vocês, eu fiquei absolutamente devastado com o tiroteio em massa ocorrido recentemente na Escola Fundamental Robb, no Texas. Em nossa turnê norte americana, vamos nos aliar à organização Everytown, que trabalha para encerrar a violência com armas, doando e apoiando seus esforços", escreveu cantor na publicação.

Além disso, Harry se uniu à produtora Live Nation, que vai dobrar o valor doado pelo cantor. O dinheiro destinado virá dos lucros da Love Tour, atual turnê do cantor inglês. Já a organização escolhida para receber a doação foi a Everytown for Gun Safety, que promove educação e pesquisas de alerta sobre o uso de armas nos Estados Unidos.

O massacre em Uvalde, Texas, deixou os Estados Unidos em novo alerta para a violência envolvendo armas de fogo. No ataque definido como o mais letal em uma década, um atirador invadiu uma escola fundamental, deixando 19 alunos e dois professores mortos.