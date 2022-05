Autoridades francesas terão reunião para investigar confusão na Liga dos Campeões

29/05/2022 | 14:33



Uma reunião entre os organizadores da final da Liga dos Campeões, a Polícia francesa e outras autoridades envolvidas com a segurança do público, está agendada para esta segunda-feira a fim de discutir e analisar as falhas que provocaram os problemas de acesso dos torcedores de Real Madrid e Liverpool ao Stade de France neste sábado.

O anúncio veio por meio de um comunicado divulgado pelo Ministério do Esporte. "Junto com o ministro do Interior, lamentamos os incidentes que aconteceram durante a final da Liga dos Campeões e nos desculpamos também pelo fato de alguns torcedores, mesmo com ingresso, não terem assistido ao jogo", disse a ministra Amélie Oudéa-Castera.

O incidente provocou um atraso no início da partida. Imagens das câmeras de TV flagraram torcedores pulando pelas grades de acesso ao estádio e agentes de segurança tentando impedir uma invasão maior. A falha no controle do acesso do público provocou um atraso de 30 minutos.

De acordo com a UEFA, muitos torcedores apareceram com bilhetes falsos que não funcionaram provocando o início da confusão.

O primeiro passo para avançar nesta questão é identificar as decisões com as partes envolvidas. UEFA, Federação Francesa de Futebol, a administração do Stade de France, e a prefeitura de Saint-Denis.

"Temos que tirar lições do que aconteceu para evitar incidentes semelhantes se repitam em nossos futuros grandes eventos esportivos internacionais", prossegue o comunicado.

A confusão gerou críticas dos torcedores ingleses sobre a organização. Já o Ministro do Interior e o Ministro do Esporte da França culparam o comportamento dos britânicos em aumentar o clima de transtorno por tentar se infiltrar pulando muros e portões.