Isabella Scherer fala sobre ter engordado oito quilos durante a gravidez: Não sei pra onde foram

29/05/2022 | 13:10



Isabella Scherer, a ganhadora do Masterchef 2021 apareceu em seus Stories do Instagram falando sobre a gestação de gêmeos e o desafio que ela vem encarando, não comer mais do que deveria para evitar riscos na gravidez.

Preocupada com o casal que se forma em seu útero, a atriz contou que teve que diminuir o consumo de doces para evitar diabetes gestacional e está tendo que se atentar a quantidade de comida também:

- Falando sobre ganho de peso na gravidez, como eu já falei, eu tinha muita dificuldade em ganhar peso. Eu nunca cheguei em 50 quilos, eu não podia nem doar sangue. E quando eu fui na consulta com meu médico, que é especialista em gêmeos, ele falou: É normal, você vai engordar entre 15 e 24 quilos. Eu pensei: Ah, até parece que eu vou engordar 15 quilos. Eu já tô em oito.

Isabella ainda mostrou o barrigão, toda orgulhosa no espelho, mas disse que não sabe em quais partes do corpo aqueles oito quilinhos foram parar, ela aponta que talvez estejam no bumbum e nos seios. Deve ser um desafio e tanto para a vencedora do Masterchef se manter longe de comida, né?