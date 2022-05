Número de mortes confirmadas devido à chuva no Grande Recife é de 44

Da ABr



29/05/2022 | 12:55



O número de mortes pelas fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife chegou a 44 neste domingo (29). A atualização foi feita pela comitiva de ministros do governo federal que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro ao estado para dar assistência aos afetados.

Durante coletiva de imprensa, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, também confirmou que foram registrados 56 casos de desaparecidos, 25 feridos, 3.957 desabrigados e 533 desalojados.

Ferreira disse que entrou em contato com as autoridades da prefeitura de Recife e do estado para colocar as equipes do governo federal à disposição para ajudar no trabalho de resgate.

“Uma equipe da Defesa Civil Nacional vai permanecer aqui enquanto a situação assim demandar para auxiliar as autoridades locais nos próximos passos”, informou.

Além de Daniel Ferreira, também fazem parte da comitiva os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Cidadania, Ronaldo Bento, e do Turismo, Carlos Brito.

De acordo com a prefeitura do Recife, o alerta de fortes chuvas neste final de semana continua. A Defesa Civil estadual orienta que moradores de áreas de risco deixem morros e encostas e busquem abrigos seguros.