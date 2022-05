Papais de primeira viagem, Bruno de Luca e Sthéfany Vidal revelam sexo do bebê

29/05/2022 | 12:11



Parabéns! Bruno de Luca e Sthéfany Vidal estão à espera de uma linda menininha. As informações são do jornal Extra.

Noivos há um ano e meio, o casal optou por descobrir o sexo do bebê no mesmo lugar em que se conheceram, em um quiosque na praia, na presença apenas dos pais do apresentador.

Uma menina! Nossa relação começou na pandemia, sempre fomos muito só nós dois. Aí resolvemos simplificar as coisas, explicou Bruno ao veículo sobre a decisão.

Bruno também falou sobre a sensação de ser pai de uma menina, e revelou que precisa mudar algumas coisas:

Eu queria muito ser pai de menino no início. Tenho uma irmã três anos mais nova, que é inclusive nossa obstetra, e eu lia o diário dela. Era desse nível. Ficava preocupadíssimo, fui muito chato e mau com ela. Então eu tinha pena da minha filha se fosse menina. Eu tinha medo de ser um pai ruim. Por amar demais, querer proteger demais, ser muito ciumento. Achava que como pai de menino eu seria menos rigoroso do que meu pai foi comigo, eu tinha um plano. Quando meus amigos souberam que seria menina, todos falaram: Agora você vai pagar todos os seus pecados (risos). Vou ser superparceiro dela. Acho que serei muito louco, apaixonado. E vou ter que controlar o ciúme. Vou ser uma pessoa mais moderna no futuro. Essa proteção que eu tinha com a minha irmã era porque o mundo era muito doido, mais machista do que é hoje. Continua, né? Mas acho que as coisas estão mudando.

Ao Extra, o casal também revelou os nomes para a bebê, que está entre Jasmim e Aurora, mas Bruno prefere o primeiro.

Acho Aurora lindo, mas muito sério, adulto para criança...