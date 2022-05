Britney Spears diz que ia ao MET Gala mas desistiu; entenda!

29/05/2022 | 12:11



Britney Spears tem usado suas redes sociais como principal meio de comunicação com seus fãs desde o fim da tutela controlada por seu pai em novembro de 2021, e foi por seu Instagram que a princesa do Pop anunciou que planejava participar do MET Gala deste ano, mas desistiu da ideia.

Uma aparição pública da cantora é aguardada ansiosamente pelos fãs do mundo inteiro e o nome de Britney estava na restrita lista de convidados do evento para levantar fundos para o Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, mas a princesa do Pop ainda prefere ficar em casa acompanhada do companheiro, Sam Asghari e teve uma ideia melhor, como revelou em seu Instagram.

Eu ia para o Met Gala, mas ao invés disso eu entrei na banheira com meu cachorro e vesti pijamas! Odeio voar!

Quem não iria preferir relaxar em uma banheira bem quentinha a ir em um evento chiquérrimo, né? A gente entende, Britney!