Envolvido em polêmica de cachê altíssimo, Gusttavo Lima tem show de mais de um milhão de reais cancelado

29/05/2022 | 12:10



As polêmicas envolvendo o cantor Gusttavo Lima seguem dando o que falar! Após o ESTRELANDO entrar em contato com a assessoria do músico para esclarecer um cachê de 800 mil reais em um show que aconteceria em Roraima, uma outra apresentação do artista também deu o que falar e acabou sendo cancelada.

Na noite do último sábado, dia 28, a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, anunciou através das redes sociais que o show do embaixador, que custaria mais de um milhão de reais, foi cancelado. Além do músico, a apresentação de Bruno e Marrone também não irá mais ocorrer.

Vale pontuar que os artistas se apresentariam no dia 20 de junho, durante a 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos. Outros nomes estão confirmados para o evento, como Simone e Simaria, Israel e Rodolffo e Zé Vaqueiro.

Recentemente, Gusttavo Lima e a sua esposa, Andressa Suita, compraram o segundo jatinho para realizar viagens curtas ao lado da família.