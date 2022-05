No 'Altas Horas', Scheila Carvalho relembra carreira de bancária antes do sucesso

29/05/2022 | 10:56



No último sábado, 28, Scheila Carvalho participou do Altas Horas e relembrou sua época como dançarina do É o Tchan, entre 1997 e 2005. Durante o programa, ela contou que trabalhava como bancária antes de fazer sucesso com o grupo de axé.

"Eu era fã do É o Tchan antes e tinha altas festinhas no banco em que era a melhor caixa. Fui caixa da gerência, era boa de número, eram altas digitações", contou para o apresentador Serginho Groisman.

Scheila ainda relembrou a época que o grupo de axé fazia propaganda para o concurso de dançarina e revela que todo mundo a incentivava a se inscrever.

"Quando tinha propaganda do concurso do É o Tchan, eram todos os dedos apontando para mim. Foi um amigo que viu anúncio e falou que era a minha chance. Ouvia muito: 'Vamos aplicar na poupança'", brincou.

Scheila Carvalho ainda falou sobre a saída de Carla Perez do grupo, em 1998, e como isso dificultou o início da sua carreira na dança. "Existia um 'ciúme' do público, sempre pediam por ela. Levei muita 'latada' por conta disso", disse.