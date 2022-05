Especialistas apontam que Príncipe William teria montado cavalo dopado para evitar vexame em desfile

29/05/2022 | 10:11



Será? Segundo alguns especialistas, o Príncipe William teria montado em cavalo dopado durante os eventos do jubileu da Rainha Elizabeth. As informações são do Daily Mail.

De acordo com os profissionais, o cavalo de William estava extremamente cabisbaixo, muito diferentes dos outros, o que indicaria que ele estava sob efeito de sedativos, impedindo algum movimento mais brusco. As cenas analisadas ocorreram durante os ensaios para o Trooping the Colou, o desfile anual de aniversário da rainha.

O cavalo de William parece drogado. Sua cabeça está no chão. É uma vergonha, disse um especialista ao veículo.

Para o ensaio, William usou seu uniforme militar vermelho e azul, que contava com o superlativo e tradicional chapéu de pele de urso.