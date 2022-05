Leia com os dedos cruzados

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



29/05/2022 | 09:30



Acreditar na sorte que um trevo de quatro folhas pode trazer ou no azar de uma sexta-feira 13. Desvirar o chinelo, dar três pulinhos quando perder algo ou evitar passar embaixo de uma escada. Seja qual for a crença, elas se chamam superstições. Mas o que significa essa palavra, que pode enrolar a língua na hora de ser pronunciada?

"É quando você acredita em uma coisa que não é muito verdade, mas dá certo", explica Gabriela Sesso, 12 anos. Para Mariana Lulo, 11, "é aquela coisa que dá sorte".

O médico psiquiatra Rodrigo Martins Leite, coordenador da Telemedicina e Relações Institucionais do IPq (Instituto de Psiquiatria) do HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), explica que as superstições são uma forma de pensamento mágico em que as pessoas acreditam ter o poder de influenciar certos acontecimentos do dia a dia. "Geralmente, elas têm a função de obter resultados dentro das expectativas e dos desejos de cada um", comenta.

"Os dias em que estou com minha meia da sorte sempre são bons", afirma Gabriela. "(A meia) é simples, cinza e sem muitos desenhos. Uma vez usei para fazer a prova de ciências e tirei 10." A garota, que também tem uma camisa verde neon da sorte, acredita que é necessário escolher o momento certo para receber essa ajuda do universo. "Depende do que você precisa. Alguns rituais, como lavar o rosto antes de começar a escrever ou tomar três goles de água, ajudam a ter uma nota boa", aconselha.

As superstições costumam ser passadas de geração em geração, contadas por avós, tios, pais, primos ou, até mesmo, amigos. Cada pessoa também pode criar a sua própria.

A mãe da Mariana a ensinou que não pode passar debaixo de escadas para que nada dê errado. "Aprendi com ela várias coisas. Neste ano, meu número da sorte é o 11, minha idade. Quando eu fizer aniversário, vai ser o 12.

" Além disso, elas podem aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar. No caso do Gabriel Monaro, 12 anos, surgiu durante um jogo de futebol do seu time favorito. "Minha mãe fala que é besteira, mas eu não acho." Uma vez, enquanto assistia a uma partida do Corinthians, o pai do Gabriel colocou uma música para tocar. Quando a canção começou, o Corinthians fez um gol. "Não acreditei. Falei: ''toca de novo'' para ver se dava certo. Não deu, mas acredito que a música trouxe a vitória e peço para ele colocar de novo sempre que o jogo começa." Pois é, nem sempre funciona. Mesmo assim, o Gabriel afirma que não custa nada tentar.

Nas provas, ele também tem algumas táticas. "Nunca começo pela primeira pergunta. Eu embaralho e escolho responder questões de número par, como dois, quatro, seis, oito, dez etc."

O OUTRO LADO DA MOEDA

Já o azar... cruz-credo, bate na madeira três vezes, é bom até evitar essa palavra. O Gabriel não acredita nisso e até brinca com a sorte. "Não ligo para a sexta-feira 13. Muita gente fala que tenho que entrar nos lugares com o pé direito. Eu faço o contrário. Piso com o pé esquerdo porque sou canhoto.

" Apesar de estarem nas rotinas de diversas pessoas, é preciso ter cuidado! As superstições podem tanto reduzir quanto aumentar a ansiedade. "A função cultural é nos acalmar, manter a esperança em algo positivo. Se ficamos muito ligados a elas, acabamos ocupando tempo e aumentamos a preocupação com coisas que podem nos distrair do que realmente deveríamos fazer", alerta Martins. "Alcançar conquistas depende do nosso empenho e de outros fatos que não podemos controlar", complementa o médico psiquiatra.

ORGANIZAÇÃO SECRETA

Na nova animação da Apple TV+ em parceria com a Skydance Animation, a Sorte e o Azar são dois departamentos de uma organização secreta. Essa instituição está aberta há anos e influencia as vidas de todos. Em Luck (em portugues, significa Sorte), Sam Greenfield, a humana mais azarada do mundo, desvenda como funciona cada parte da empresa.

O filme estará disponível na plataforma de streaming em 5 de agosto.