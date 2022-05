Zezé di Camargo & Luciano nos embalos da Orquestra Innovare

Da Redação



29/05/2022



A OCI (Orquestra Contemporânea Innovare), que têm raízes em São Bernardo, está de volta à estrada, e em grande estilo. Desta vez em uma apresentação gratuita, ao lado da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano, hoje, a partir das 17h, na Rodovia Jamil Nasser, em Guaxupé, no Sul Minas Gerais.

O show, que seguirá todos os protocolos de segurança sanitária, será o último do projeto Concertos Ihara, que tem como proposta levar para o Interior do País o melhor da música nacional. Com a retomada segura de segmentos importantes, entre eles o cultural, a OCI acompanhou a dupla em outras três apresentações desde o início de maio, em Ibirubá (Rio Grande do Sul) , Rio Verde (Goiás), Tangará da Serra (Mato Grosso) e agora na cidade mineira. Em 2020, antes da pandemia, outras duas apresentações foram realizadas, em Bebedouro (São Paulo), e em Medianeira (Paraná).

"Tem sido uma experiência incrível para todos, especialmente para o grande público que tem ido prestigiar. É muito gratificante participarmos de um projeto relevante como esse e tocarmos ao lado de uma dupla tão importante para a música brasileira", comenta o maestro Francisco Mathias, regente da OCI, acrescentando que os arranjos resultaram em uma "mistura musical muito interessante".

A abertura do show será apenas com a OCI, com três músicas populares, que vão de Mozart ­ do repertório sinfônico ­, passando por Luiz Gonzaga e Tim Maia. Dos dois últimos, um medley com canções marcantes dos artistas. Depois disso, tem início a apresentação ao lado da dupla sertaneja, com repertório com cerca de 20 canções.

NOVIDADES

O retorno das apresentações artísticas e culturais possibilitará também a volta do movimento cultural proposto pela OCI, que tem o objetivo de proporcionar algo novo, com excelência e qualidade, mas que ao mesmo tempo seja autêntico e ousado, diferente do tradicional, visando a aproximação com o público.

"A orquestra está mais forte, pois sobreviveu a esse período complicado da pandemia do coronavírus. Estamos bem otimistas e, em breve, teremos novidades relacionadas à consolidação de projetos na região e também de novas apresentações", acrescenta o maestro Mathias.

Umas das novidades é uma apresentação já com data marcada, em um dos espaços mais importantes quando o assunto é música erudita: a Sala São Paulo. Será no dia 18 de setembro, em um concerto que promete ser magnífico.

MOVIMENTO CULTURAL

Idealizada pela iniciativa privada, a OCI está vinculada à Associação Artística Cultural Tocando a Vida de São Bernardo (mantenedora da orquestra) e corre em paralelo com a criação de um movimento cultural que pretende expandir e se tornar um polo de impacto na região.

O empresário Satoshi Fukuura está à frente da estruturação e profissionalização da iniciativa, que também espera contar com apoio de empresas privadas, leis de incentivo e do setor público para se consolidar.