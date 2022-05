Tatá Werneck oferece ajuda para Marcos Oliveira, o Beiçola, após ator pedir dinheiro para cirurgia

29/05/2022 | 09:10



Marcos Oliveira, o inesquecível Beiçola de A Grande Família, pediu ajuda em dinheiro para realizar uma operação na uretra. Aos 69 anos de idade, o ator também falou que quer muito voltar a trabalhar.

- Estou precisando muito de ajuda. A coisa está barra pesada. Estou esperando para fazer a minha cirurgia da fístula que eu tenho na uretra, mas estou com a glicemia muito alta. Tenho marcado endocrinologista agora para o dia 7 e estou precisando de ajuda. Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito, porque só estou eu e as minhas cachorras, disse.

E, encerrou:

- Quero logo votar a trabalhar. Não estou aguentando. Estou desde dezembro esperando a minha melhora, mas essa coisa do Estado, a gente fica na fila esperando, esperando... E eu quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Por favor, me ajudem.

Diante do pedido de ajuda, Tatá Werneck se pronunciou através dos comentários e pediu para o ator olhar as suas mensagens, que ela havia entrado em contato para ajudar.

A comediante Dadá Coelho também comentou e afirmou que um pix foi realizado em sua conta:

Feito! Melhoras, querido, comentou ela.

O ator de Poliana Moça, João Pedro Delfino, fez igual Tatá e mandou uma mensagem ao ator:

Oi, Marcos! Olha o seu direct, por favor!, escreveu ele.

O vídeo de Marcos já alcançou mais de 200 mil visualizações.