São Bernardo FC ganha mais uma e segue líder da Série D

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/05/2022 | 09:08



O São Bernardo FC segue imbatível na Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem o Tigre teve pela frente o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e venceu por 1 a 0, com gol do meia Vitinho, cobrando pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo. O duelo foi disputado no Estádio 1º de Maio.

Com o resultado, o São Bernardo FC acumula quatro vitórias e três empates, segue invicto e é o único time da competição que ainda não sofreu gols depois de sete partidas realizadas. A campanha deu ao Tigre a liderança do Grupo A7, com os mesmos 15 pontos do vice-líder Paraná, que ontem venceu o Santo André jogando em casa (leia mais abaixo).

Bastante satisfeito com o desempenho do time, o técnico Márcio Zanardi cobrou apenas melhor aproveitamento do setor ofensivo. "Fizemos jogos importantes no torneio, não sofremos gols o que dá bastante segurança. Foi um duelo complicado, o Nova Iguaçu tem um time e leve, mas tivemos a chance de matar a partida e falhamos. Isso precisa ser corrigido porque torna o jogo perigoso. Defensivamente fomos bem consistentes", elogiou o treinador.

A grande campanha já faz Zanardi iniciar as contas para assegurar a vaga entre os quatro primeiros do grupo que avançam para a segunda fase. Com o primeiro turno finalizado, o Tigre abriu oito pontos de vantagem para Santo André, atual quinto colocado, ou seja, o primeiro fora do grupo dos classificados.

"Tínhamos projetado fazer 22 pontos para garantir a classificação. Já fizemos 15 e temos que classificar em primeiro do grupo. Vamos buscar as vitórias, com pé no chão, temos de ser inteligente, corrigir os erros e melhorar sempre. Temos que batalhar bastante porque a Série D é uma competição muito complicada", finalizou o treinador.