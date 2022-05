Klopp manda recado para o Liverpool: 'Onde é a próxima final? Reserve o hotel'

29/05/2022 | 08:52



Momentos após perder o título da Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid, Jurgen Klopp, comandante do Liverpool, mostrou confiança no time para se reerguer no próximo ano. O treinador alemão revelou que o elenco estava abalado com o desempenho nas duas últimas decisões da temporada, mas crê em uma volta por cima.

"Tenho um sentimento forte de que voltaremos à final. Os garotos são realmente competitivos. Temos um grupo extraordinário reunido e teremos um desempenho incrível na próxima temporada", disse o treinador, que ainda mandou uma mensagem para os torcedores. "Onde é a próxima final? Istambul? Reserve o hotel!"

Ao fim da partida, boa parte do elenco do time inglês ficou em lágrimas. Alguns jogadores aparentavam estar muito abatidos, caso do zagueiro holândes Van Dijk. O Liverpool chegou a todas as finais possíveis na temporada, ganhou duas copas na Inglaterra e tinha a chance de vencer um inédito quarteto de títulos. As definições do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões, no entanto, terminaram com o vice-campeonato.

"Em nosso vestiário, ninguém sente que fizemos uma grande temporada, vamos precisar de alguns minutos ou talvez horas para isso. As duas decisões acabaram sendo ruins para nós, com a menor margem possível. Mesmo que ninguém no mundo entenda que temos o que exibir, nós ainda temos. Espero que todos que consigam receber o Liverpool para celebrarmos a fantástica temporada que tivemos juntos. Não terminou como queríamos, mas esses são os fatos", disse Klopp.

O Liverpool já mostrou em outras oportunidades que sabe como reagir. Quando perdeu o título da Liga dos Campeões para o Real Madrid em 2018, o time inglês venceu no ano seguinte. O mesmo aconteceu quando o time perdeu o Campeonato Inglês por um ponto em 2019, ficando com a taça na temporada seguinte. Sobre o jogo, Klopp fez questão de exaltar Courtois, que fez grandes defesas na partida.

"Eles marcaram um gol, nós não. Esta é a explicação mais fácil no mundo do futebol. Quando o goleiro é o homem do jogo, então algo está dando errado para o outro time. É difícil de engolir, eu sei e respeito isso. Tivemos umas três grandes chances em que o Courtois fez grandes defesas, queria ter tido mais algumas deste calibre.