Campanha visa conscientizar sobre exploração sexual contra crianças e adolescentes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/05/2022 | 21:13



Com objetivo de prevenir e combater o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, a Associação Casa do Senhor, instituição assistencial de Mauá, realiza a segunda edição da campanha do Maio Laranja. Por meio de atividades e oficinas, as crianças e adolescentes aprendem o que é abuso e exploração sexual infantil por meio de rodas de conversa, música, leitura e vídeos.

A leitura do livro “Não me toca seu boboca”, de autoria de Andra Viana, e a apresentação do semáforo do toque - onde vermelho significa não tocar, amareloa indica que a criança deve ter atenção ao toque, e verde indica as áreas onde não há problemas se tocada - são realizadas para garantir que a interação seja feita de forma leve e lúdica.

Além de aprender a identificar o crime, os participantes também são orientados a como procurar ajuda nos canais apropriados, como o Disque 100, bem como a comunicar situações de violência nas escolas, delegacias, Conselho Tutelar, Cras (Centro de Referência em Assistência Social), além da própria associação.

Os encontros contam com o acompanhamento da presidente da Associação Casa do Senhor, a psicopedagoga Vanessa Leite, e da e da psicóloga Denise Maldonado, que também orientam os pais sobre como eles podem proteger os seus filhos. Mais de 150 crianças do município já passaram pelas oficinas. “Esse ano o tema ultrapassou os portões da nossa instituição e também realizamos atividades no Cras, em igrejas e em outras entidades sociais nos bairros Itapark e Feital”, afirmou Vanessa. Mais informações sobre os projetos e ações da Casa do Senhor podem ser obtidas pelo telefone (ligação ou mensagem do WhatsApp) 98387-5701.