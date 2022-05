Região inicia 3ª dose contra a Covid-19 para adolescentes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/05/2022 | 07:00



A partir de amanhã, ao menos três cidades do Grande ABC – Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires – começam a vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos com a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O reforço da imunização para esse público foi recomendada na sexta-feira pelo Ministério da Saúde. De acordo com a orientação, a dose de reforço deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Se não houver disponibilidade desta vacina, poderá ser utilizada a Coronavac. Para adolescentes imunossuprimidos, apenas a Pfizer está autorizada.

Até agora, a dose de reforço era recomendada para a população acima de 18 anos, quatro meses após a aplicação da segunda dose. O Ministério da Saúde também orienta a população acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas a tomarem a segunda dose de reforço, quatro meses após a primeira. A Secretaria de Estado da Saúde informou aos municípios que vai disponibilizar novos lotes de vacina no início da semana, conforme solicitação das cidades e de acordo com o envio de mais imunizantes por parte do Ministério da Saúde.

Os moradores de Santo André que desejarem ser atendidos nas duas unidades de drive-thru da cidade, na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, acesso pelo portão 5, na rua Varsóvia) ou no Supermercado Carrefour da Vila Homero Thon (Avenida Pedro Américo, 23), devem fazer o agendamento pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid. A imunização começa amanhã e vai ocorrer também nas 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sem necessidade de agendamento.

“Estamos avançando na vacinação de adolescentes, para completar a cobertura vacinal de mais este público. Imunização que protege e nos auxilia no combate à Covid-19. Por isso, uma grande força-tarefa para proteger o maior número de pessoas na nossa cidade”, destaca o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

São Bernardo informou que dará início à aplicação da terceira dose em adolescentes de 12 a 17 anos na próxima semana, mas não precisou em qual data. Segundo a assessoria de imprensa, mais detalhes serão divulgados amanhã. Em São Caetano, os munícipes podem agendar a dose de reforço dos adolescentes a partir de hoje. A vacinação será realizada a partir de amanhã, nas 12 UBSs da cidade. O agendamento deve ser realizado no site portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/sesaud-agendamentos. No dia da aplicação, os jovens devem apresentar documento com foto, protocolo de agendamento, carteirinha de vacinação e estar acompanhados de um responsável.

A Prefeitura de Diadema informou que, conforme orientação do governo do Estado, vai fazer a solicitação das vacinas para a terceira dose dos adolescentes. Assim que a administração receber a quantidade necessária, completou em nota, dará início à vacinação, que será amplamente divulgada. Ribeirão Pires também começa a imunizar com a terceira dose os adolescentes de 12 a 17 anos na segunda-feira. Não há necessidade de agendamento e as unidades de saúde funcionam das 8h às 16h. Mauá e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.