Cine Carlos Gomes recebe Sinfônica de Santo André

Do Diário do Grande ABC



29/05/2022 | 07:00



A Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) dá início hoje a uma ação inédita: o Projeto Brasil de 22 a 22, que resgata série de datas comemorativas, como o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e o bicentenário da Independência do Brasil (1822). A apresentação será às 11h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, com duas composições escritas especialmente para a orquestra. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

Idealizador do projeto e regente da Ossa, o maestro Abel Rocha lembra que durante os dois anos nos quais as atividades presenciais foram suspensas em virtude da pandemia, a Sinfônica de Santo André solicitou à compositoras e compositores brasileiros a composição de uma peça inédita a ser estreada pela orquestra, que representasse sua visão do que a música de concerto pode oferecer neste momento. Ele destaca ainda o fato da programação on-line da Ossa, realizada durante a pandemia, ter recebido o Grande Prêmio Concerto 2020 – Reinvenção na Pandemia, da revista Concerto, especializada em música instrumental.

A programação deste ano da Sinfônica de Santo André com o novo projeto traz a estreia de 15 novas composições, escritas especialmente para a orquestra por compositoras e compositores brasileiros dos mais diversos e variados perfis. Compostas em gêneros, estilos, tradições e formações distintas, cada uma oferece sua visão do significado de ser moderno, ser contemporâneo, ser brasileiro. As composições serão apresentadas no decorrer da temporada de 2022 e, posteriormente, nos canais virtuais da sinfônica.

“Esta é a nossa contribuição para mostrar a forma como a música instrumental pode retratar o Brasil neste começo de século 21, tendo como referência os significados do movimento modernista de 1922, dos dois anos de pandemia, da independência de 1822, da circum-navegação realizada no entorno do nosso planeta em 1522”, explica o maestro.

O concerto de domingo terá entrada gratuita. A acomodação do público será feita por ordem de chegada, com abertura do espaço às 10h30. Sugere-se a doação de peças roupas ou cobertores para a Campanha do Agasalho 2022 do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. O prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), vai acompanhar a apresentação.



CARLOS GOMES

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, tombado como patrimônio cultural pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André) desde 1992, esteve fechado entre 2008 e abril deste ano. Quando foi interditado, já que havia risco de demolição.

Foi reaberto no dia 8 do mês passado, dentro das comemorações do aniversário da cidade. As obras, que começaram em 2020, seguiram os princípios contemporâneos de intervenção em patrimônio histórico, que contemplou a transformação em equipamento multifuncional e flexível.