Grande ABC já agenda 3ª dose contra Covid para adolescentes

Aline Melo



28/05/2022 | 18:10



Ao menos duas cidades do Grande ABC já anunciaram o agendamento da aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos. O reforço da imunização para esse público foi recomendada na última sexta-feira (27) pelo Ministério da Saúde. De acordo com a orientação, o reforço deve ser aplicado quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com a vacina Pfizer. Se não houver disponibilidade deste imunizante, poderá ser utilizada a Coronavac. Para adolescentes imunossuprimidos, apenas a Pfizer está autorizada.

Até agora, a dose de reforço era recomendada para a população acima de 18 anos, quatro meses após a aplicação da segunda dose. O Ministério da Saúde também orienta a população acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas a tomarem a segunda dose de reforço, quatro meses após a primeira. A Secretaria de Estado da Saúde informou aos municípios que vai disponibilizar novos lotes de vacina no início da semana, conforme solicitação das cidades e de acordo com o envio de mais imunizantes por parte do Ministério da Saúde.

Os moradores de Santo André já podem fazer o agendamento para o atendimento nos drive-thru da Craisa e do Supermercado Carrefou da Homero Thon. O site é psa.santoandre.br/vacinacovid . O agendamento é necessário apenas para esses atendimenos no drive, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não é necessário o agendamento e o atendimento é feito de acordo com a demanda. A imunização começa na segunda-feira (30). São Bernardo informou que o reforço da vacinação em adolescentes começa na próxima semana, mas não especificou em qual dia, nem deu mais detalhes.

Em São Caetano, os munícipes podem agendar a dose de reforço dos adolescentes a partir deste domingo (29). A vacinação será realizada a partir de segunda-feira, nas 12 UBSs da cidade. O agendamento deve ser realizado no site portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/sesaud-agendamentos. No dia da aplicação, os jovens devem apresentar documento com foto, protocolo de agendamento, carteirinha de vacinação e estar acompanhados de um responsável.

Ribeirão Pires também começa a imunizar com a 3ª dose os adolescentes de 12 a 17 anos na segunda-feira. Não há necessidade de agendamento e as unidades de saúde funcionam das 8h às 16 horas. As outras cidades ainda não informaram.