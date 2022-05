Moeda Pet arrecada mais de 9 mil garrafas plásticas no Parque Central

Do Diário do Grande ABC



28/05/2022 | 18:00



A Prefeitura de Santo André realizou neste sábado (28), no Parque Central, mais uma edição do Moeda Pet. O programa, que troca um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães ou gatos, arrecadou 9.640 garrafas plásticas e entregou 482 quilos de ração.

Fabio Agena, morador do Jardim Bela Vista, participou pela terceira vez da ação. “Já virou tradição me programar durante o mês para juntar as garrafas e pegar a ração para a minha cachorrinha Rina, de dois anos”, afirma.

Cada quilo de garrafas plásticas equivale a 36 garrafas de 600 ml, 26 garrafas de um litro ou 20 garrafas de dois litros. O material é trocado por um quilo de ração. Quem participa pode levar até três quilos por CPF presencial de ração para casa ou pode fazer a doação no local, para que seja destinada às ONGs cadastradas.

Gisele Simone Bance, moradora do Parque Jaçatuba, faz parte da ONG Agita (Associação em Prol dos Animais) e marcou presença para fazer a sua doação. “É um sistema fantástico que contribui com o meio ambiente e para os animais que mais precisam”, destaca.

O material reciclável arrecadado com as trocas é remetido para as cooperativas localizadas no Aterro Municipal de Santo André e vendido, beneficiando as famílias cooperadas, promovendo a reciclagem, geração de renda, além do ganho ambiental e social.

Moeda Pet

O programa é uma ação do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André, com apoio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, e parceria da farmácia de manipulação veterinária Farma Bichos e do Dr. Vet Hospital Veterinário. A iniciativa também tem a participação do Banco de Rações e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).