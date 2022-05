São Bernardo vence e Santo André perde na rodada da Série D do Brasileiro

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



28/05/2022 | 17:42



Os times do Grande ABC tiveram resultados opostos na sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, na tarde deste sábado (28). Jogando em casa, no Estádio 1º de Maio, o São Bernardo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, com tento anotado pelo meia Vitinho. Já o Santo André foi até o Sul do País e perdeu do Paraná por 1 a 0, gol anotado por Rafael Silva, em duelo disputado no Estádio da Vila Capanema.

Com os resultados, o São Bernardo caminha a passos largos para conseguir a classificação e lidera o Grupo A7 com os mesmos 15 pontos do vice-líder Paraná. Já o Santo André segue oscilando na competição e é o quinto colocado, com sete pontos, um a menos do que o Oeste, que fecha o G-4.