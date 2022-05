Rony prevê clássico difícil, mas crê em vitória na Vila; Veiga treina com o time

28/05/2022 | 16:55



Rony recuperou a boa fase no Palmeiras. O atacante balançou as redes adversárias nos dois últimos jogos da equipe, contra Juventude e Deportivo Táchira-VEN, e espera fazer a trinca diante do Santos, na Vila Belmiro. Apesar de prever um clássico difícil neste domingo, o artilheiro acredita em vitória palmeirense.

"Será um clássico difícil, onde nenhuma equipe quer perder, e, com nossa determinação, concentração e vontade, vamos em busca dos três pontos fora de casa", afirmou o camisa 10, artilheiro do Palmeiras no Brasileiro com três gols.

Esperança verde na Vila Belmiro, Rony não esconde ter recuperado a alegria e aposta em manutenção da boa fase. "Estou muito feliz pela minha sequência de gols e acredito que isso eleva ainda mais a minha confiança e a do grupo. Trabalhamos muito para sermos um ataque eficiente, que aproveita a maior parte das oportunidades que tem", disse. "Fico feliz por estar ajudando os meus companheiros da melhor maneira possível e agora é dar sequência."

RAPHAEL VEIGA TREINA

Assim como na sexta-feira, o meia Raphael Veiga participou normalmente de toda a atividade do Palmeiras neste sábado. Recuperado da covid-19, o jogador deve retornar ao time diante do Santos após ser ausência contra o Táchira.

Após o aquecimento na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira separou a equipe em duas e comandou atividades táticas. O treinador ainda aprimorou jogadas de bolas paradas, ensaiando cobranças de faltas. O time também treinou pênaltis antes de fechar com um recreativo.