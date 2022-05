PF isola para perícia trecho de estrada onde morreu Genivaldo

28/05/2022 | 16:16



Três dias após a abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que culminou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, a Polícia Federal isolou, na manhã deste sábado, dia 28, um trecho da BR-101 no município de Umbaúba, na região sul de Sergipe, para captação de imagens aéreas e terrestres. O objetivo é coletar material para subsidiar os laudos da investigação, que tem prazo de 30 dias.

A ação foi realizada por peritos da Polícia Federal e contou com o apoio de integrantes do Grupo de Pronta Intervenção da corporação, além de policiais militares. Um drone sobrevoou o local para registro de imagens aéreas e um equipamento realizou o escaneamento por via terrestre. A equipe da PF chegou ao local por volta das 9h30 deste sábado.

"No momento, (o objetivo) é tão somente coletar essas imagens para servir aos laudos, por exemplo, do local de crime, da dinâmica dos fatos, o que aconteceu aqui, porque a gente não estava presente para poder fazer através das imagens que coletamos, dos vídeos que pegamos com populares", afirmou o delegado da Polícia Federal Fredson Vidal, que preside as investigações.

De acordo com Vidal, a perícia no carro de polícia usado na abordagem da PRF indicou, preliminarmente, "vestígios que apontam substâncias químicas compatíveis com os artefatos utilizados pelos policiais". O delegado afirmou que a PRF entregou para serem testados, no dia seguinte à morte de Genivaldo de Jesus Santos, o material deflagrado no carro - uma granada fumígena de gás lacrimogênio - e outras quatro unidades.

Após instauração do inquérito da PF, policiais foram enviados a Umbaúba para realizar diligências, como levantamento de testemunhas, solicitação de prontuário médico e coleta de vídeos, informou Vidal. Na próxima semana, já a partir da segunda-feira, 30, devem começar as oitivas das testemunhas.