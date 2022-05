MC Gui se pronuncia após desistência dos pais do Power Couple: Muita coragem

28/05/2022 | 12:10



MC Gui decidiu usar as suas redes sociais para se pronunciar sobre a desistência dos seus pais, Rogério e Baronesa, do Power Couple Brasil, reality da Record.

No Feed do Instagram, o cantor postou o vídeo do momento em que seu pai anuncia a decisão e, na legenda, ele falou sobre a coragem dos dois:

O mais importante é competir, não importando o resultado. Desistir não é sinal de fraqueza, mas sim de muita coragem!, iniciou.

E, continuou:

Eles sentiram no coração que era melhor parar e assim aconteceu. Agora precisamos de mto amor e carinho, cuidar deles, porque não foi fácil.

No final, MC Gui agradeceu o apoio dos fãs:

Gratidão a todos que estiveram com eles durante esse tempo. Eles estão bem, em casa e agora receberão muito colo e carinho! Temos certeza que eles deram o melhor deles! Deus sabe de TUDO, encerrou.