Sabrina Sato se diverte muito ao lado da filha: Momento alegria do dia

28/05/2022 | 12:10



Alerta de fofura! Sabrina Sato encheu as suas redes sociais de muito amor ao compartilhar lindíssimos registros ao lado da herdeira, a pequena Zoe, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

Nos registros, mãe e filha apareceram se divertindo muito no quarto da menina, que está com três anos de idade. Na legenda, a apresentadora falou da alegria em chegar em casa após um dia de trabalho e se divertir com a pequena.

Quando chego do trabalho, a primeira coisa que faço é querer ver minha filha e brincar com ela. Momento alegria do dia, escreveu ela.

Claro que o momento entre mãe e filha renderam inúmeros elogios dos internautas:

Linda, é uma mini Sabrina, escreveu uma.

Ela está muito linda, elogiou uma segunda.

Fofura demais, declarou uma terceira.

Recentemente, Sabrina Sato revelou que Duda não goste que ela exponha o relacionamento. Segundo ela, o amado sempre chama sua atenção.