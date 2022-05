Filho de Vinícius de Moraes morre aos 79 anos de idade no Rio de Janeiro

28/05/2022 | 11:11



Luto! Morreu no último dia 27 de maio, Pedro de Moraes, filho do poeta Vinícius de Moraes, aos 79 anos de idade, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por Mariana, filha do fotógrafo.

Meu pai morreu agora as 13:40 no dia do aniversário de minha mãe. Fotógrafo genial. Ser humano ímpar. Muito amado. Chegou quase aos 80 quase. Descansou, iniciou ela.

Momentos depois, ela fez outra publicação, relembrando o poema em forma de carta que seu avô fez para seu único filho homem. O poema foi publicado no livro Para Viver meu Grande Amor.

Pedro, meu filho... Como eu nunca lutei para deixar-te nada além do amanhã indispensável: um quintal de terra verde onde corra, quem sabe, um córrego pensativo; e nessa terra, um teto simples onde possas ocultar a terrível herança que te deixou teu pai ? a insensatez de um coração constantemente apaixonado.

Através dos comentários, Mariana recebeu inúmeras mensagens de carinho e conforto:

Meus sentimentos, disse um internauta.

Sinto muito, querida, escreveu outra.

Que tristeza, lamentou uma terceira.

Pedro de Moraes era filho de Vinicius com a jornalista Tati de Moraes, ele começou a carreira na revista Manchete e teve fotos expostas no Brasil e no exterior.