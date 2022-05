Julgamento envolvendo Johnny Depp e Amber Heard encerra sem veredicto, e júri irá retomar deliberação no próximo dia 31

28/05/2022 | 10:11



O polêmico julgamento de Johnny Depp e Amber Heard, que estava programado para encerrar na última sexta-feira, dia 27, não teve o seu veredicto divulgado. Após cerca de duas horas de discussão, os jurados não chegaram a uma conclusão para encerrar o caso.

Por conta do feriado do Memorial Day, o júri foi dispensado e a sessão deve retornar na próxima terça-feira, dia 31. As informações foram divulgadas pelo Washington Post.

Vale pontuar que o julgamento envolvendo o ex-casal já durou 47 dias e está dando o que falar nas redes sociais. O ator entrou com processo de mais de 236 milhões de reais por difamação. Já Amber entrou com processo contra o ator no valor de 473 milhões de reais, alegando que o ex-marido a difamou.

Na reta final do julgamento, o advogado de Amber reforçou um suposto comportamento abusivo de Depp.