Zé Felipe faz Virginia devolver espelho de 20 mil reais e explica motivo: Parece uma tampa de caixão

Pelo jeito, Zé Felipe não gostou da nova aquisição da sua esposa, Virginia Fonseca, e decidiu expor o motivo em suas redes sociais!

Através dos Stories do seu Instagram, o cantor filmou um espelho que a amada comprou no valor de 20 mil reais. Surpreso e indignado, o músico pediu para a influenciadora devolver, pois, segundo ele, o objeto parecia uma tampa de caixão.

- Esse espelho não parece uma tampa de caixão? 20 mil reais isso aqui, tem base? Eu nunca vi um espelho tão caro pra você pagar 20 mil reais, numa tampa de caixão. Pulamos fora, tchau! Pra pagar 20 mil reais num espelho, ele tem que deixar a gente do jeito que a gente quer, disparou ele.

Momentos depois, Virginia falou sobre a decisão do marido:

Eu saio de casa e, quando volto, vejo os stories do Zé Felipe metendo o pau no espelho, ele acabou com o espelho, gente.

Em seguida, ela mostrou um entregador retirando o objeto:

E lá se foi ele, brincou a influenciadora.

Virginia e Zé Felipe estão organizando a primeira festinha de aniversário da filha, a pequena Maria Alice. Recentemente, a esposa de Zé Felipe deu detalhes da celebração, que contará com festival de shows e personagens vivos.