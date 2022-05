Com apresentação aberta ao público, Ivete Sangalo comemora 50 anos de idade com show emocionante

28/05/2022 | 09:10



Parabéns, Ivete Sangalo! Na noite da última sexta-feira, dia 27, a cantora foi a sensação do momento após realizar um mega show, que foi transmitido pela Rede Globo, para celebrar os seus 50 anos de idade.

Com um vestido chiquérrimo no valor de 27 mil reais, assinado pelo designer francês Alexandre Vauthier, a aniversariante subiu ao palco às margens do Velho Chico, em Juazeiro na Bahia.

A apresentação, aberta ao público, reuniu 20 mil pessoas e, no momento em que viu a multidão, Ivete disparou:

Não poderia existir um outro lugar que eu pudesse colocar para vocês o quão feliz eu vivo, estou. E quão feliz essa morada, que é essa terra, me fez gigante. Obrigada, Juazeiro! Eu vim comemorar meus 50 anos com vocês.

Com quase três horas de duração, Ivete emocionou e causou nostalgia ao embalar hits da sua carreira e realizar uma espécie de carnaval fora de época. Levada Louca, Céu da Boca, Dalila e Tô na Rua foram apenas algumas das canções escolhidas por ela.

Um dos momentos fofos da apresentação foi a presença de Marcelo Salgado, o primogênito da cantora, que deu um verdadeiro show na percussão.

Muito emocionada e sob aplausos dos seus apaixonados fãs, Ivete encerrou o show com uma declaração:

Eu não completo apenas 50 anos, eu conquisto meio século. Se meio século pode ser uma simbologia seria o coração de vocês.Estou de volta para o meu aconchego, encerrou.