Líder, Tigre busca manter a ponta contra Nova Iguaçu, 3º

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



28/05/2022 | 09:07



Líder do Grupo 7, com 12 pontos, o São Bernardo FC recebe hoje, no Estádio 1º de Maio, às 16h, o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, para manter a ponta da tabela de classificação da chave na Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela sétima rodada

. Vindo de empate na última rodada ­ 0 a 0 com o Pérolas Negras, no Rio ­, o Tigre não vai ter moleza nesta tarde, já que o adversário de hoje é o terceiro colocado do grupo, comnove pontos, e que vai tentar se aproximar dos líderes e embolar ainda mais a briga pelas vagas à próxima fase. Os cariocas vêm de triunfo sobre o Oeste na rodada passada.

Uma das novidades para o confronto, o lateral Ruan, que deve ocupar a vaga de Eduardo Diniz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, falou sobre a importância dos três pontos hoje para que o Tigre mantenha a boa colocação no campeonato. "A gente sabe que nosso grupo é muito acirrado, e todo jogo é confronto direto, é uma final. Nossa equipe tem de encarar o próximo jogo sempre buscando a vitória para a gente manter a liderança e também o nosso desempenho na competição." Outra novidade é o retorno do meia Vitinho, que cumpriu suspensão diante do Pérolas Negras. O zagueiro Helder sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e virou dúvida. Islan é a opção para o setor.

Pelos lados do Nova Iguaçu, o técnico Carlos Vitor não tem problemas com desfalques e deve manter a equipe dos 2 a 1 sobre o Oeste. O Pantera Laranja da Baixada Fluminense vem em uma crescente no torneio. Depois de derrota na estreia para o Cianorte, por 3 a 1, os cariocas venceram o Santo André, 1 a 0, e, na sequência, três empates por 1 a 1, com Paraná, Pérolas Negras e Portuguesa carioca. E, na última rodada, venceram o Oeste de Barueri jogando em casa.