Santo André encara vice-líder Paraná para embalar na Série D

28/05/2022 | 09:03



O Santo André vai ao Paraná para enfrentar hoje o time da casa, às 15h, no Estádio Durival de Brito, na Vila Capanema, em Curitiba, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Vindo de vitória na última rodada ­ 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ ­ e na quinta posição do Grupo G, com sete pontos, o Ramalhão segue se reforçando para a sequência da competição e ontem apresentou o centroavante Éder Paulista, 31 anos, que chega do Nacional da Capital mas que tem passagem também pelo vizinho São Bernardo. Na semana passada já havia anunciado o também zagueiro Raphael.

Em relação à equipe que vai a campo, o técnico Renato Peixe não tem problemas de suspensão. Assim, o time para o duelo com o Paraná deve ser o mesmo do triunfo sobre os cariocas. Já o zagueiro Samuel Teram, que nesta semana comemorou a chegada de filhas gêmeas, encontra-se em fase final de recuperação e prestes a deixar o departamento médico. A vitória na última rodada, a segunda na competição, é encarada como mudança de rumos na Série D, já que a equipe da região amargava três derrotas, Oeste, São Bernardo FC e Nova Iguaçu; e um empate com o Cianorte. Na estreia havia vencido o Pérolas Negras no Rio de Janeiro.

Paraná Clube

Líder da chave, 12 pontos, mesma pontuação do Tigre, masatrás noscritérios de desempate, o Paraná tem expectativa de bom público hoje. De acordo com a diretoria, devem comparecer de 8.000 a 10 mil torcedores.Em relação ao time,o treinador Omar Feitosa não tem problemas por lesão nem por suspensão e deve ter força máxima.