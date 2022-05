A busca pela saúde por meio da alimentação aumenta no mercado

28/05/2022 | 08:55



A busca da humanidade por uma vida mais longa e saudável é incessante. É fato que o desejo pela longevidade é o principal motor de muitas das instituições da sociedade durante sua história.

Ele impulsiona a medicina, a indústria farmacêutica e, cada vez mais, o mercado de alimentos. Para este último da lista, o horizonte é promissor: projeções da empresa irlandesa especialista em pesquisas de mercado Research and Markets apontam que até 2027 a área deve chegar a movimentar US$ 1 trilhão.

É nesse cenário que nasceu a Puravida, fundada em 2015 pelo empreendedor visionário Flavio Passos. A marca brasileira que conquistou uma legião de fãs com seus produtos que unem saúde e alimentação acaba de ser comprada pela Nestlé Health Science, braço focado em saúde e nutrição de uma das maiores empresas do ramo alimentício do mundo, um movimento que deixa claro que esta é uma nova fronteira global de mercado.

"Comecei bem cedo a pesquisar sobre nutrição, antes mesmo de escolher uma profissão. Pesquisei sobre o tema não porque eu achava o assunto interessante, mas porque eu senti que era um caminho para que eu pudesse viver melhor", conta Flávio.

Em sua adolescência, o empreendedor sofria com problemas de saúde e falta de disposição causados pela obesidade e teve uma epifania ao se deparar com a frase de Hipócrates que dizia: "Faça do seu alimento seu remédio". Flavio decidiu mudar seu estilo de vida e estudar a fundo o universo dos alimentos.

Essa busca que se iniciou na adolescência se transformou no desejo de compartilhar o conhecimento. "Sempre quis oferecer para as pessoas a mesma qualidade que eu queria para mim", diz. Flavio é mentor de palestras e cursos - já foram mais de 600 até o momento - e está à frente de uma série de cursos online, conquistando uma legião de fãs assumidos com sua filosofia sobre os alimentos. Na Puravida, ele criou uma completa gama de produtos alimentares que vai de suplementos naturais a misturas prontas para o preparo de alimentos, passando por chás, snacks e chocolates.

Sociedade

De uma ideia sólida ao crescimento no mundo empresarial, o caminho da Puravida inclui um sócio que foi fundamental para a empresa. "O meu primeiro grande parceiro foi o Adrian Franciscono, que hoje é nosso CEO", relembra Flavio. "Ele chegou e fez toda a diferença. Na época, ele detinha uma fábrica de alta qualidade, já certificada, seguindo todos os melhores parâmetros. Começou como um parceiro fornecedor, construiu ao meu lado cada passo que define a qualidade dos nossos produtos, se transformou em sócio e hoje está à frente da empresa."

Qualidade, por sinal, é palavra-chave no modelo de negócios da Puravida. A eficácia de seus produtos conquistou clientes pelo Brasil inteiro, é um pilar fundamental da marca e Flavio garante que o valor segue como prioridade máxima neste novo momento. "No acordo com a Puravida, a proposta inicial da Nestlé foi manter a gestão, a cultura e a qualidade. Nada muda, a aquisição só vai trazer auxílios, sinergias, acessos", conta o fundador. "Nosso dinamismo, inovação e verdade científica se mantêm, não há motivo e razão para mudar", completa.

"A Nestlé entra para dar força para que possamos chegar a outros países e atingir cada vez mais pessoas. A aquisição vem também para oferecer sinergias, facilitar compra de insumos, pesquisas e o desenvolvimento de novos produtos. Já fui inclusive convidado para fazer uma visita ao centro de pesquisas da Nestlé na Suíça. O grupo é maduro e entende que o que trouxe a Puravida até aqui precisa permanecer", conclui.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.