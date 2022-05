Liverpool e Real Madrid brigam pelo topo da Europa

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



27/05/2022



Liverpool e Real Madrid brigam hoje pelo lugar mais alto do pódio no futebol da Europa. Ingleses e espanhóis decidem a Liga dos Campeões, no State de France, na França, às 16h (horário de Brasília). Ambos têm ataques poderosos e técnicos vencedores. O duelo colocará frente a frente dois dos melhores jogadores da temporada e fortes candidatos ao prêmio de melhor do mundo. Karim Benzema, do Real, 44 gols em 45 jogos na temporada; Mohamed Salah, do Liverpool, 31 em 50 partidas, estão em grande fase e são as principais estrelas das equipes e esperança de suas torcidas.



O Real chega à decisão, a 17ª de sua história, após despachar na semifinal o também inglês Manchester City, por 3 a 1 na prorrogação. Já o Liverpool, pela décima vez na final, passou pelo espanhol Villarreal, 5 x 2 no agregado. Esta será a terceira vez em que Reds e Merengues lutam pelo caneco, com um triunfo para cada lado. O time de Madri acumula 13 troféus da Champions League, contra seis dos vermelhos de Liverpool.



Nas duas equipes há brasileiros na escalação para a disputa do título máximo do futebol no continente europeu. Do lado dos madrilenhos, o zagueiro Éder Militão, o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Casemiro e os atacantes Rodrygo e Vinícius Jr. O goleiro Alisson, o volante Fabinho, o meia Thiago Alcântara – tem dupla nacionalidade – e o atacante Roberto Firmino defendem as cores dos ingleses.



Fabinho, sempre lembrado por Tite para a Seleção Brasileira, e Thiago Alcântara, irmão do atacante Rafinha, do PSG, e filho do ex-jogador Mazinho, sofreram lesões recentemente, na reta final da temporada europeia, e viraram dúvida para o técnico Jürgen Klopp, que tem evitado dar detalhes das condições físicas dos jogadores.



Do lado da equipe espanhola, a expectativa é a de que o técnico Carlo Ancelotti tenha à disposição todo o elenco, sem problemas físicos.