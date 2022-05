Camila Cabello reage a vídeo de Péricles cantando 'Havana': 'Que maravilhoso'

27/05/2022 | 18:54



Camila Cabello já está entrando no espírito de jurada do The Voice USA e virou a cadeira para um artista brasileiro. É isso mesmo, a cantora aprovou a versão pagode da sua música Havana feita por Péricles.

Em entrevista ao canal TNT Sports na última quinta, 26, o entrevistador mostrou o vídeo do pagodeiro cantando sua música e ela não só aprovou, como o encheu de elogios usando seu português "meia brasileira". "Que maravilhoso! Ele é muito gostoso!", disse a cantora, em português.

Em seguida, o repórter questionou se ela viraria a cadeira para Péricles: "Você viraria a cadeira para ele? Então passou no teste? Ele está aprovado?". Sem pensar duas vezes, Camila respondeu que sim, ele está aprovado.