Polícia realiza nova operação na Cracolândia, no centro de São Paulo

27/05/2022 | 18:05



A Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana estão realizando uma nova operação na área da Cracolândia, no centro de São Paulo. Agentes entraram no fluxo de usuários no fim da tarde desta sexta-feira, 27, na Rua Helvétia em busca de suspeitos de tráfico de drogas. O número de detidos ainda não foi divulgado.

A ação é uma nova etapa da Operação Caronte, sob coordenação da Delegacia Seccional do centro e do 77º Distrito Policial (Santa Cecília).

Viaturas bloquearam o tráfego na Avenida São João enquanto agentes percorrem o fluxo em busca de suspeitos.

Os dependentes químicos foram orientados a permanecerem sentados no local.

O fluxo de usuários se deslocou para a Rua Helvétia após uma operação na Praça Princesa no dia 11 deste mês. Desde então o grupo ter percorrido diferentes pontos da região central, mas se estabeleceu na rua que fica localizada nos fundos do 77º DP, que investiga o tráfico de drogas na área.

O deslocamento tem motivado queixas da vizinhança diante do barulho e da desordem causada pelo grupo, além de relatos de furtos e roubos.