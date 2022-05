Redação

O hotel mais romântico do mundo fica em Gramado. Trata-se do Hotel Valle D’Incanto, que desponta em primeiro lugar no prêmio Travellers’ Choice Awards 2022, elaborado a partir das avaliações dos usuários do site TripAdvisor.

Apontado também como o segundo entre os 25 melhores hotéis do Brasil, o Hotel Valle D’Incanto superou nomes de peso, como o costa-riquenho Rancho Pacifico e o australiano The Falls Montville, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Com o prêmio, o empreendimento eleva ainda mais a hotelaria de Gramado, que ocupa os cinco primeiros lugares entre as melhores opções de hospedagem no país de acordo com o Travellers’ Choice Awards 2022.

Como é o hotel mais romântico do mundo

Depois de ser apontado como o hotel mais romântico da América do Sul em 2021, o Hotel Valle D’Incanto assumiu o topo do ranking em 2022. Para isso, o empreendimento aposta em uma atmosfera perfeita para quem viaja a dois, com acomodações confortáveis, atendimento personalizado e jantares intimistas.

Localizado no bairro Avenida Central, a pouco mais de 10 minutos de carro do centro de Gramado, o hotel mais romântico do mundo é inspirado na região de Toscana, na Itália. Isso significa, entre outras vantagens, uma excelente oferta gastronômica, com destaque para o café da manhã em estilo colonial e os pratos servidos no restaurante Bistrot D’incanto.

Na área de lazer, há desde um deque externo com lareira, do qual se avista um lindo jardim, até uma charmosa piscina instalada em uma área coberta. Quem quiser também pode aproveitar o serviço de spa e alugar bicicletas em estilo vintage para conhecer as principais atrações de Gramado.

As acomodações, amplas e aconchegantes, contribuem ainda mais para o clima romântico. O serviço de primeira inclui até menu de travesseiros.

Serviço

Hotel Valle D’Incanto

Endereço : R. Júlio Hanke, 87 – Bairro Avenida Central, Gramado

: R. Júlio Hanke, 87 – Bairro Avenida Central, Gramado Diárias: Em torno de R$ 1.000 por casal, dependendo da data escolhida

Os 15 hotéis mais românticos do mundo

O ranking Travellers’ Choice Awards 2022 com os hotéis mais românticos do mundo traz não apenas o Hotel Valle D’Incanto, mas também o L.A.H. Hostellerie, em Campos do Jordão – a cidade, por sinal, abriga três entre os melhores hotéis do Brasil.

