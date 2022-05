Acampamento de férias Peraltas abre inscrições para julho – Veja preços e detalhes

Redação

O acampamento de férias Peraltas, em Brotas, no interior de São Paulo, já está com inscrições abertas para as férias de julho. Os pacotes para crianças e jovens entre 4 a 16 anos são de cinco, sete e 11 dias, mas também é possível reservar estadias com duração personalizada.

Programação e atrações do acampamento de férias Peraltas

A temática deste ano é Universo Yin & Yang – a busca pelo equilíbrio. A abordagem trabalha com a presença da dualidade em tudo o que existe no mundo. O assunto é trabalhado com os pequenos por meio atividades temáticas, jogos de cooperação, gincanas e muitas brincadeiras divertidas em meio à natureza. A convivência saudável com os colegas é fundamental no processo.

Além disso, a programação conta com acampamento noturno, oficina de suculentas, oficina de cupcake, futebol de sabão, visita à fazendinha com ordenha das vacas, minicircuito de arvorismo, noite do Oscar, brincadeiras na piscina natural com tirolesa e no parque aquático com toboáguas, desafios no paredão de escaladas e arco e flecha.

Os participantes também podem aproveitar cinco piscinas (sendo três climatizadas), dois tobogãs, ginásio com cama elástica, touro mecânico, paredão de escalada, quadras poliesportivas, academia, campos de futebol, paintball, slack line, sala de TV e brinquedoteca.

Vale a pena destacar que o acampamento possui ambulatório, atendimento médico no local e enfermeira 24h. Os participantes são monitorados em período integral, inclusive à noite nos dormitórios. Além disso, o entorno da fazenda é totalmente murado e a portaria possui vigilância 24h.

Datas e valores para reservas até 31 de maio

Os pacotes de cinco dias, de 12 a 16/07 ou de 22 a 26/07, custam R$ 3.354. Já o de sete dias, de 16 a 22/07, parte de R$ 4.490. A estadia de 11 dias, por sua vez, de 12 a 22/07, sai por R$ 6.461.

Os preços vão ficando mais atraentes de acordo com a quantidade de diárias. Há também tarifas especiais para irmãos.

O regime de alimentação é sempre completo, com cinco refeições diárias. O valor do pacote inclui ainda um ingresso para fazer uma sessão de observação das estrelas no planetário da Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo), brinde de uma camiseta do Peraltas, um ecoturismo, R$ 100 de consumo, seguro saúde, atividades orientadas pela equipe de lazer do acampamento, oficinas variadas, utilização de toda a infraestrutura do Peraltas e transporte de ida e volta entre São Paulo e Brotas.

