Novo Peugeot 208 1.0 Firefly: hatch compacto chega por R$ 72 mil; veja vídeos e fotos

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



27/05/2022 | 12:55



Acaba de desembarcar no mercado o Novo Peugeot 208 1.0 Firefly. O hatch compacto está disponível em duas versões – Like e Style. O valor de lançamento de R$ 72.990

O Novo Peugeot 208 1.0 Firefly tenta unir economia e eficiência – o responsável por isso é o motor 1.0 Firefly três cilindros. Bicombustível, o propulsor tem a arquitetura de duas válvulas por cilindro com geometria do conjunto aprimorada, que melhora o rendimento do motor em giros reduzidos, garantindo maior economia de combustível, performance, menores níveis de emissões e maior silêncio a bordo.

A potência chega a 75 cv e o torque, a 10,7 kgfm a 3.250 rpm, ambos com 100% de etanol. Pequeno, o propulsor que dá vida às novas versões do 208 é dotado de tecnologia otimizada para exigir menos componentes e energia.

Construído em bloco de alumínio, o motor 1.0 Firefly foi desenvolvido para ter durabilidade mínima de 240 mil quilômetros – ou seja, o consumidor ganha, ainda, em robustez e durabilidade.

Com a chegada do Novo Peugeot 208 1.0 Firefly a montadora passa a dispor de duas opções adicionais na entrada de gama da família 208 – ambas com câmbio manual de cinco velocidades.

O Novo Peugeot 208 1.0 Firefly Like vem de série com itens bastante valorizados pelo consumidor, com destaque para a Central Multimídia PEUGEOT Connect 10,3” com conexão wireless de Android Auto e Apple Car Play.

O modelo oferece luzes diurnas em LED (DRL) no formato de “dente de sabre” – e ainda vidros e retrovisores elétricos, entradas USB, airbags e controle de estabilidade e tração.

Logo acima dele está o Novo Peugeot 208 1.0 Firefly Style. O modelo tem grade exclusiva em Dark Chrome, faróis com detalhes cromados e tecnologia Full LED, e luzes DRL que revelam os “dentes de sabre” característicos do olhar felino dos modelos da montadora.

As capas dos retrovisores são em preto brilhante, enquanto as rodas de 16” recebem acabamento escurecido (Dark Style). Na traseira, o aerofólio em preto brilhante fecha o acabamento Black Diamond e a saída de escapamento com ponteira cromada dão um toque de esportividade.

O Novo Peugeot 208 1.0 Firefly Style ainda agrega teto panorâmico, além de bancos com revestimento Style, Wireless Charger para carregamento de smartphone por indução e sistema Visiopark 180º, com câmera de ré com projeção, sensores de estacionamento traseiros.

Fotos: Divulgação / Peugeot Fotos: Divulgação / Peugeot × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Abaixo, os principais itens que compõem cada uma das novas versões do Novo Peugeot 208 1.0 Firefly. Para ver ou baixar a ficha técnica completa de cada versão, acesse https://is.gd/idO1r6.

PEUGEOT 208 Like 1.0 Firefly | Câmbio manual MT5

4 airbags

Volante Sport Drive

Central Multimídia PEUGEOT Connect 10,3”

Espelhamento sem fio

Luzes DRL “Dentes de Sabre”

2 entradas USB

Alarme perimétrico

Retrovisores externos elétricos

Vidros elétricos

ESP + TC

PEUGEOT 208 Style 1.0 Firefly | Câmbio manual MT5 (todo o conteúdo da versão anterior acrescido de):