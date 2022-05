Silvero Pereira posa ao lado de Osmar Prado e exalta o ator

27/05/2022 | 12:10



Silvero Pereira está dando o que falar com o papel do mordomo Zaqueu em Pantanal e na manhã desta sexta-feira, dia 27, o ator posou em suas redes sociais ao lado de Osmar Prado, que também está na mesma trama só que vivendo o Velho do Rio.

Os dois posaram caracterizados durante os bastidores de um dia de gravação no Mato Grosso do Sul, e Silvero fez questão de exaltar todo o trabalho que Osmar Prado está realizando na trama e escreveu na legenda da publicação:

Sexta é dia de purificação, de fechamento do corpo, da cura. Aqui, nos bastidores de PANTANAL, embaixo das árvores, eu e o Véio do rio, mas também Seu Osmar, um ícone do teatro, cinema e televisão. Suas histórias, sua vivência, sua arte.

Lembrando que alguns dias antes, Silvero Pereira poso e exaltou Isabel Teixeira - quem faz a Maria Bruaca na trama e teria postado uma foto também ao lado de Dira Paes, atriz de Filó. Ele é sempre um fofo com todos, né!?