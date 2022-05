Bruna Marquezine reage aos comentários sobre vazamento do traje de Besouro Azul

27/05/2022 | 12:10



Todo mundo sabe que Bruna Marquezine está dando duro para trabalhar no filme Besouro Azul, e claro, ela está completamente empolgada com a produção. Mas recentemente, a artista junto com Xolo Maridueña, com quem ela vai fazer par romântico, ficaram meio irritados com o vazamento de algumas fotos da produção.

Na publicação, Xolo aparece com o traje oficial do filme do Besouro Azul enquanto grava uma das cenas de ação e ao que tudo indica as fotos teriam sido vazadas pelo site norte-americano Just Jared, e diferentemente do que você pode imaginar, Bruna Marquezine demonstrou estar animada até com o vazamento.

Vocês viram as fotos vazadas? Ai papi, escreveu a atriz nos Stories.

Xolo por sua vez agradeceu os comentários que recebeu sobre a foto e escreveu:

Obrigado por todo o amor com a roupa!

Lembrando que Besouro Azul tem previsão para ser lançado só em 2023.