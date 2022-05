Voltando de lesão, Fabinho e Thiago Alcântara viajam com Liverpool para final

27/05/2022 | 11:58



Ainda sem saber se poderão entrar em campo neste sábado, na final da Liga dos Campeões da Europa, o volante Fabinho e o meia Thiago Alcântara viajaram com a delegação do Liverpool para Paris, onde o time inglês vai enfrentar o Real Madrid na grande decisão.

Alcântara e Fabinho sofreram lesões recentemente, na reta final da temporada europeia. Por isso, viraram dúvida para o técnico Jürgen Klopp. Titulares, eles se tornaram fundamentais para a equipe nesta temporada, participando das campanhas vitoriosas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, além do vice-campeonato do Inglês

O Liverpool não confirmou que a dupla está totalmente recuperada dos problemas físicos. Eles devem ser reavaliados entre esta sexta e o sábado. Klopp também evitou apresentar detalhes do estado físico de ambos nos últimos dias.

Fabinho, da seleção brasileira, está machucado desde o começo do mês. Ele sofreu um problema muscular na partida contra o Aston Villa no dia 10, em rodada do Inglês. Thiago, filho do ex-jogador brasileiro Mazinho, deixou o campo mais cedo com dores musculares no duelo com o Wolverhampton, domingo passado, no último jogo do Liverpool na competição nacional.

Thiago já voltou aos treinos, segundo Liverpool. Mas segue como dúvida. Pode, portanto, começar a final no banco de reservas. Sem Thiago e sem Fabinho, o time inglês terminou sua partida com Keita, Henderson e Milner compondo o trio do meio-campo. Esta formação, portanto, poderá se repetida no sábado, caso Klopp não possa contar com a dupla que está voltando de lesão.