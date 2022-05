Lua de Mel na Flórida – 7 experiências românticas para celebrar o amor

Paulo Basso Jr.

27/05/2022 | 17:55



Para quem pensa em passar a lua de mel na Flórida, ou mesmo fazer uma viagem a dois para a região em qualquer momento da vida, a boa notícia é que o estado americano mais queridinho dos brasileiros conta com diversos destinos perfeitos para uma viagem romântica.

Seja na praia, seja n o interior, as atividades incluem desde jantares na praia até tours de barco para assistir ao pôr do sol. Aqui, listamos as melhores opções para quem deseja conhecer as atrações da Flórida.

Lua de mel na Flórida: 7 lugares para conhecer

Passar a lua de mel na Flórida é uma delícia, já que a região concentra diversos pontos turísticos. E muitos deles vão além de Miami e Orlando, figurinhas carimbadas da região.

Confira 7 experiências para curtir a dois na Flórida:

Martin County

Vizcaya Museum and Gardens, em Miami

Navarre Beach, em Santa Rosa County

Punta Gorda/Englewood

Ocala

Amelia Island

Naples

Divulgação – Spark Blowing Rocks Preserve, em Martin County

O Condado de Martin, localizado na Treasure Coast, ao norte de Palm Beach, oferece paisagens que proporcionam uma viagem dos sonhos para casais. Perfeita para uma escapadela romântica, tem mais de 35 km de praias desertas, graças a uma restrição de altura de quatro andares para construções na região.

Um roteiro de lua de mel em Martin County pode incluir destinos como Hobe Sound Beach e Stuart Beach. Se sobrar tempo, aproveite também para conhecer “joias escondidas”, como Tiger Shores Beach, Santa Lucea Beach e Blowing Rocks Preserve.

Onde ficar

O charmoso Hutchinson Shores Resort & Spa, em Jensen Beach, dispõe de suítes à beira-mar, com vistas deslumbrantes para o Oceano Atlântico.

Vizcaya Museum and Gardens, em Miami

Divulgação – Robin Hill Vizcaya Museum and Gardens, em Miami

O Vizcaya Museum and Gardens é um dos lugares mais procurados em Miami para celebrar noivados e casamentos. Erguido entre 1914 e 1922 como a casa de inverno do empresário James Deering, Vizcaya, mantém-se como um dos exemplos remanescentes mais intactos da época em que as grandes propriedades americanas se inspiravam nas mansões da Europa.

O museu conta com uma coleção de arte decorativa de diferentes épocas e estilos. Para os casais, vale a pena visitar os belos jardins, que se descortinam à beira-mar e têm inspiração europeia. Ali, uma vila histórica está sendo restaurada para contar a história completa de Vizcaya.

Onde ficar

Quem quiser se hospedar perto da atração pode optar pelo Hotel Arya, em Coconut Grove. Além dos quartos confortáveis, destaca-se a piscina, localizada no oitavo andar, de onde se tem uma bela vista de Biscayne Bay e do skyline de Miami.

Navarre Beach, em Santa Rosa County

Divulgação Em Navarre Beach, é possível se hospedar em tendas

Um local encantador, com boas praias e céu estrelado, ótimo para quem pretende passar a lua de mel na Flórida, é Panhandle, no condado de Santa Rosa. Localizado entre Pensacola e Destin/Fort Walton Beach, vale a pena para os casais que desejam se isolar na natureza.

Em torno do Backwater River há uma mata fechada, onde dá para fazer trilhas. Mas o melhor destino do pedaço é Navarre Beach, que oferece 13 km de praias desertas e intocadas. Do nascer ao pôr do sol, as vistas são belíssimas. Ali está o píer fincado no cais mais longo do noroeste da Flórida, com 470 metros de extensão, sob as águas claras do Golfo do México.

Onde ficar

Uma das opções mais românticas de hospedagem é o Coldwater Gardens, que dispõe de chalés, tendas, acomodações em um vagão vintage e até uma casa na árvore, para os adeptos do glamping.

Punta Gorda/Englewood

Divulgação Passeio de barco para ver o pôr do sol em em Punta Gorda/Englewood

Punta Gorda/Englewood fica na idílica costa sudoeste do Golfo do México. Os casais que gostam de programas ao ar livre encontram uma série de atrações por lá.

Uma das mais indicadas é visitar o Peace River Botanical & Sculpture Gardens, às margens do Peace River. Ali, há jardins cercados por peças de arte abstrata. Outra experiência incrível é desfrutar de um cruzeiro romântico ao pôr do sol, como o oferecido pelo King Fisher Fleet.

Onde ficar

O elegante Wyvern Hotel oferece 63 quartos, todos com vista para a movimentada avenida de Punta Gorda ou para os iates ancorados em Charlotte Harbour.

Ocala

DepositPhotos Lago com águas azuis de uma das springs de Ocala

Com 600 lagos, rios e nascentes, Ocala/Marion County, na Flórida Central, é famosa por sua beleza natural. Ali, os casais podem passear de caiaque, praticar stand up paddle, mergulhar, nadar, andar a cavalo, aventurar-se em uma tirolesa ou fazer caminhadas.

Lugares para curtir essas atividades não faltam. A lista inclui Ocala National Forest, Rainbow Springs State Park, Silver Springs State Park, Rainbow River, Juniper Run e Silver Glen Springs.

Nos últimos anos, Ocala ganhou reputação como uma pequena cidade com uma grande cena gastronômica. Há uma variedade de restaurantes no centro histórico, todos localizados a poucos quarteirões um do outro. Para carnes e frutos do mar, experimente o Mark’s Prime. Já o La Cuisine traz boas opções de culinária francesa. Pratos com os sabores incríveis de New Orleans são servidos no Harry’s Seafood Bar & Grille, enquanto outras receitas típicas do sul dos Estados Unidos são o forte do Ivy on the Square.

Onde ficar

O Equestrian Hotel fica no World Equestrian Center, o maior complexo de sua categoria nos Estados Unidos. O hotel conta com lojas de luxo, restaurantes exclusivos, uma academia de ginástica, spa e salão de beleza.

Amelia Island

Divulgação Passeio a cavalo à beira-mar em Amelia Island

Seja para passar a lua de mel na Flórida, seja para comemorar mais um ano de relacionamento, Amelia Island, na costa nordeste da Flórida, é o cenário perfeito para uma viagem a dois.

Localizado no Amelia Island State Park, palco de golfinhos, aves marinhas e outros animais selvagens, o Kelly Seahorse Ranch oferece revigorantes passeios a cavalo na praia. Os animais mansos e bem treinados e os guias profissionais proporcionam aos visitantes uma maneira divertida e romântica de desfrutar as praias de areia branca da região.

No centro histórico de Fernandina Beach, a Centre Street oferece uma combinação charmosa de lojas e restaurantes. No fim da tarde, vale a pena caminhar até a marina para apreciar o pôr do sol no mar.

Onde ficar

Uma boa dica de hospedagem é o Omni Amelia Island Resort, que tem opções de pacotes especiais para casais.

Naples

Divulgação Restaurante Baleen, em Naples, serve refeições em mesas montadas na praia

Naples representa o melhor da Flórida pertinho de Miami. Ali, os casais encontram lindas praias, um píer movimentado e a possibilidade de observar golfinhos.

Jardins e uma avenida repleta de lojas chiques completam a experiência. Sabe um daqueles lugares que dá vontade de morar? Pois é, quem sabe esse não é seu destino para uma lua de mel na Flórida?

Onde ficar

O LaPlaya Beach & Golf Resort fica à beira-mar, entre as águas azul-turquesa do Golfo do México e a Baía de Vanderbilt, em Naples. O resort tem sua própria praia privada, equipada com espreguiçadeiras espaçadas para garantir a privacidade. O SpaTerre oferece massagem para casais, enquanto o restaurante Baleen serve refeições em mesas instaladas na areia da praia, diante do espetáculo do pôr do sol.