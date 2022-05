Transparência

Do Diário do Grande ABC



26/05/2022 | 23:59



Uma das histórias mais nebulosas envolvendo contratos públicos firmados no Grande ABC durou menos de 24 horas após este Diário revelá-la, com absoluta exclusividade. No mesmo dia em que este jornal trazia em suas páginas a notícia de que a FUABC (Fundação do ABC) contratara por R$ 3,6 milhões por ano a empresa Ecco Centro de Endoscopia, que tem entre seus sócios o filho do vice-prefeito de São Caetano, a instituição anunciou a suspensão do contrato.



Também sobrestou “qualquer pagamento relativo à execução de serviços” realizados pela firma, que foi admitida para fornecer equipamentos e realizar exames no são-caetanense Complexo Hospitalar Municipal. Trata-se de medida prudente e acertada, já que havia sinais suficientes de que alguma irregularidade poderia ter sido cometida no processo licitatório. Como a surpreendente desclassificação da concorrente que apresentou o menor preço (!) e a possibilidade de vazamento de informação privilegiada aos executivos da Ecco, dirigida por herdeiro de político influente tanto na região quanto na Fundação do ABC.



Faz mais de um mês que a FUABC está acéfala. Após a renúncia de Regina Maura Zetone, em 18 de abril, a presidência tem sido ocupada interinamente pelo vice Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, cujo grupo de apoio – capitaneado pelos prefeitos tucanos Orlando Morando (São Bernardo) e José Auricchio Júnior (São Caetano) – manobra para impedir a posse de Maria Odila Gomes Douglas, indicada por Santo André.



A exposição do episódio envolvendo o empresário Álvaro Moura Seraphim, filho do vice-prefeito são caetanense Carlos Humberto Seraphim, talvez explique por que existem tantos empecilhos no caminho de quem tenta terminar com a interinidade no comando da Fundação.



É por isso que a sociedade não pode se descuidar do que ocorre nas entranhas da FUABC, cujo orçamento é bilionário. A suspensão do contrato com a Ecco, no mesmo dia da publicação da reportagem do Diário, é uma vitória incontestável da transparência!