A energia solar e os carros elétricos

Sabe aquela angústia que toma conta da gente quando percebemos que é preciso abastecer o carro, mas logo lembramos que com R$ 50 não conseguimos colocar nem dez litros de gasolina no tanque? Pois é, as expressivas e recorrentes altas dos preços dos combustíveis levaram a maioria de nós a pensar duas vezes antes de tirar o veículo da garagem. Imagina então o tamanho da preocupação daqueles que dependem disso para viver, como taxistas, motoristas de aplicativo ou empresas com grande frota.



A energia que abastecerá automóveis virá de fonte limpa e renovável, energia essa que representa total de 80% da produção energética do Brasil. É importante considerar que os dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) mostram que até 2035 espera-se que 60% da frota de automóveis no Brasil seja de carros elétricos. O impacto desse aumento no consumo de energia elétrica no Brasil, se houver planejamento e estruturação para essa demanda, poderá ser integralmente suprido por fontes de energia alternativas. Não apenas a solar, mas também a eólica. O Brasil está na lanterna da corrida pela eletrificação dos automóveis. Porém, essa é a solução mais viável para o atual momento. Nesse paradoxo, ainda temos algo que foi pouco explorado e que será uma transformação neste momento de transição dos automóveis a combustão para os elétricos: a energia solar.



Pode parecer algo distante, mas a energia solar no Brasil evoluiu muito no início do século. E, por mais óbvio que pareça, é importante ressaltar que podemos acabar com a poluição causada pelos veículos por meio da ação em conjunto para o desenvolvimento do setor de energia solar e dos carros elétricos. É de se estranhar que essa realidade não tenha ainda chegado a nosso País, ainda mais quando lembramos que somos o fornecedor de lítio para a produção de baterias para inúmeras montadoras do mundo, como é o caso da Tesla. Se investimos tanto, por tantos anos, agora é o momento de buscarmos conciliação, que possibilite que o combustível do futuro venha do céu.



Eu imagino futuro em que tenhamos a possibilidade de produzir energia solar para abastecer frota crescente de automóveis elétricos. No qual o setor público diminua as suas despesas com automóveis por meio de eletrificados e que toda essa energia possa ser proveniente de um recurso que não é escasso e que não sofre variações tão constantes como os combustíveis fósseis. Este momento de alta dos combustíveis deveria ser momento de reflexão: vamos continuar esperando o novo aumento ou vamos trabalhar para transformar as fontes energéticas dos veículos no Brasil? Cabe a reflexão.



Ricardo David é sócio-fundador da Elev.



PALAVRA DO LEITOR

Vacina – 1

Se os que têm prioridade não querem tomar a vacina, liberem para quem quer (Cobertura da vacina da gripe é de 41,4% no Grande ABC). Garanto que não vai faltar quem queira.

Antônia Gilma

do Facebook



Vacina – 2

Tinha que liberar para geral, já que poucos estão indo tomar. Espero que depois não aconteça igual aconteceu no ano passado, com o surto de Influenza.

Juliano Soares

do Facebook



Porto Seguro

Escrevo para reclamar do mau atendimento oferecido pela empresa Porto Seguro. No dia 24, solicitei atendimento residencial, que está coberto pelo seguro de meu veículo (apólice 05312212246682, protocolo 1-85487573741), mas não fui atendido como pretendia. Pedi o serviço de encanador, em caráter de urgência, para o dia seguinte, mas atendente informou que o atendimento só poderia ser feito dia 26, alegando que estava sem agenda para aquele dia. Como tinha viagem de cunho profissional marcada para o dia 26, pedi que o atendimento fosse executado no dia 25, mas não fui atendido. Não entendo como empresa que cobra seguro tão alto não reúna condições para atender a seu cliente em caráter de urgência.

Adelto Rodrigues Gonçalves

Indaiatuba (SP)



Ratificada!

Sem tempo a perder, o MDB ratifica o nome da senadora Simone Tebet como candidata da tal terceira via ao Planalto (Política, dia 25). Ótima notícia! E expressivo manifesto de apoio a essa candidatura vem de 300 personalidades, entre empresários, economistas, gente da área de educação, urbanismo, artistas etc, que entendem que a senadora é liderança ‘enérgica e pacificadora’ e com condições de ‘unir o País’! É bom lembrar que Simone Tebet também tem experiência em cargos majoritários como prefeita e até foi vice-governadora de seu Estado! E na CPI da Pandemia teve atuação elogiável! Portanto, os eleitores sensatos que desejam eleger presidente que seja parceiro da ética, determinado, que respeite as instituições e não tome decisões pelo estômago nem odeie os que divergem das suas ideias e ações, sem dúvida Simone Tebet reúne esses predicados.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Bafômetro

Se recusar a fazer o (teste do) fabômetro aí o médico faz exame de comportamento e diz que você está bêbado. Aí você vai para a delegacia e o delegado pede dois salários, R$ 2.500. Se não pagar fica preso e no outro dia sai na audiência de custódia, O juiz abaixa a multa para R$ 1.200 e pode pagar em duas vezes. E se falar para o juiz que depende da habilitação para trabalhar, ele ainda dá um ‘axé’, já que a cachaça passou (Recusa por teste do bafômetro quase triplica na região). Vai Brasil!

Douglas Oliveira

do Facebook



Sem amor

As pessoas andam nervosas e a ponto de cometer qualquer besteira (Homem é morto após ser trancado com gás em viatura da PRF)! Misericórdia! Vivemos dias em que o amor de muitos tem se esfriado. Oremos para que o nosso amor a Deus e ao próximo jamais se esfrie! Dia 25, em abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Sergipe, um homem acabou morrendo. Há poucos dias dois policiais também foram mortos no meio da rua. Onde vamos parar? Fique na paz e que o Senhor te abençoe!

Fernando Fransman

do Facebook



Oportunistas!

Já não chega Aécio Neves e outros minarem a terceira via, leia-se Simone Tebet, agora vem Lula com conversas com FHC para que o apoiem já no primeiro turno. O PSDB não pode trair tão descaradamente seus antigos eleitores, atrás de cargos. A pergunta que faço é: se a situação fosse diferente, o PT apoiaria o candidato do PSDB em qualquer que fosse o turno da eleição? Duvido!

Tânia Tavares

Capital