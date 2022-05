Ursinho Pooh e Leitão viram assassinos em nova produção de terror

26/05/2022 | 17:03



A clássica história infantil de um urso que gosta de mel vai virar enredo para uma nova produção de terror. Em Winnie the Pooh: Blood and Honey, o Ursinho Pooh e seu amigo Leitão se tornarão serial killers.

A Jagged Edge Productions divulgou as primeiras imagens do filme que foi rodado em 10 dias na Inglaterra. A trama, que está em fase de pós-produção, vai mostrar os dois personagens adoráveis como vilões após a partida do amigo Christopher Robin.

"Christopher Robin se afastou deles, não deu comida para eles e isso tornou Pooh e Leitão bastante difíceis", disse o diretor Rhys Waterfield à revista Variety.

Ele explicou que os dois se tornaram essencialmente selvagens. "Então eles voltaram às suas raízes animais. Eles não são mais mansos: são como um urso e um porco ferozes que querem sair por aí e tentar encontrar presas."

O filme foi possível ser feito porque algumas obras do Ursinho Pooh entraram em domínio público. Ainda não há previsão de lançamento, mas o diretor garantiu que vai acelerar a finalização da obra.

"Por causa de toda a imprensa e outras coisas, vamos começar a agilizar a edição e passar pela pós-produção o mais rápido que pudermos."

Rhys pediu para que o público não esperasse por uma produção hollywoodiana. Pelas imagens, é possível notar que o filme terá uma pegada trash. O diretor disse que o maior desafio foi equilibrar o horror e a comédia.

"Quando você tenta fazer um filme como este, e é um conceito muito maluco, é muito fácil seguir um caminho onde nada é assustador e é realmente ridículo e muito, tipo, estúpido. E queríamos ficar entre os dois."