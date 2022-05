São Pedro tem voos de balão, parapente e asa delta

Redação

A cidade de São Pedro, no interior de São Paulo, é referência em voo livre, com uma história recheada de campeonatos de diferentes modalidades. Atualmente, os viajantes que passam pela região podem aproveitar o passeio para se aventurar em voos de balão, asa delta e parapente.

Disponíveis até mesmo para os turistas inexperientes, as atividades têm a natureza como protagonista. Isso porque dependem do vento para ocorrerem e possibilitam um contato visual com a deslumbrante paisagem da Serra do Itaqueri, que molda o município.

Voos de balão, parapente e asa delta em São Pedro

Balonismo

Na Estância de São Pedro, os balões têm capacidade para até seis pessoas. Feodor Nenov, que há 20 anos leva passageiro para as alturas, conta que a decolagem é feita sempre ao amanhecer e que a aventura dura cerca de uma hora.

O voo para grupo de seis pessoas custa R$ 3.240. Já para duas pessoas, o passeio romântico sai por R$ 2.200.

Os interessados devem agendar com antecedência, e a confirmação do passeio só ocorre na véspera, já que tudo depende das condições climáticas.

Há também a possibilidade de voo cativo, em que o balão fica preso ao chão por uma corda. Além disso, Feodor tem um dirigível, que é utilizado em eventos e apresentações.

Voo duplo

Quem não é piloto de parapente ou asa delta experimenta a sensação de flutuar no chamado voo duplo, em que a pessoa vai no equipamento na condição de passageiro e o comando é todo do instrutor. “Para a segurança do passeio, é importante sempre assegurar que o piloto é um instrutor homologado”, frisa Wanessa Martins, que é associada ao Clube São Pedro de Voo.

Para agendar um voo livre com instrutor homologado, o interessado deve entrar em contato com o Clube São Pedro de Voo, que vai passar o contato de um profissional disponível para a data desejada. Um dia antes, havendo boas condições climáticas, o instrutor confirma o voo.

O preço de um voo duplo é de aproximadamente R$ 250. A atividade dura de 15 a 20 minutos, dependendo das condições climáticas do dia. O valor inclui resgate após o pouso e retorno para a rampa.

Voar sem sair do chão

Até quem prefere manter os pés no chão consegue experimentar um pouquinho da sensação de ter asas. São Pedro acaba de inaugurar uma escultura instagramável no Parque Municipal de Voo Livre “Celso Gonçalves Fonseca”, ao lado de uma das rampas de decolagem de parapente e asa delta. A escultura, do artista plástico Lajur, é de um parapente de cinco metros de largura por três metros de altura e está fixada em um mirante. “Com asas de fibra de vidro e aço, foi projetada especialmente para o visitante acomodar-se como se estivesse em um parapente de verdade”, explica a secretária de Turismo, Clarissa Quiararia.

