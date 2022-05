Os 25 melhores hotéis do Brasil em 2022

Redação

Do Rota de Férias



27/05/2022 | 17:55



O Hotel Colline de France, em Gramado, lidera o ranking dos melhores hotéis do Brasil (e está em segundo lugar entre os melhores do mundo) divulgado pelo Travellers’ Choice Awards 2022. O prêmio é estabelecido a partir das classificações realizadas pelos usuários do site TripAdvisor.

Gramado, por sinal, conta com seis representantes na seleção, inclusive nos cinco primeiros lugares, uma marca que posiciona a cidade como o melhor lugar para se hospedar no país. O estado de São Paulo, por sua vez, reúne o maior número de premiados, com nove empreendimentos entre os 25 primeiros colocados, três deles em Campos do Jordão.

Pernambuco conta com três dos melhores hotéis do Brasil. Alagoas (2), Rio de Janeiro (2), Bahia (2) e Paraná (1) também contam com representantes na lista.

Os 25 melhores hotéis do Brasil

Confira a lista completa dos 25 melhores hotéis do Brasil em 2022 de acordo com o Travellers’ Choice Awards. Clique nos nomes para conferir detalhes e fazer reservas

Os 10 melhores hotéis do mundo

O Travellers’ Choice Awards 2022 também selecionou os 10 melhores hotéis do mundo em 2022. O Hotel Colline de France faz parte da lista. Confira: